Euro 2032, Firenze in corsa. Malagò: "Entro il 31 luglio aspettiamo delle risposte ufficiali"

Le parole di Malagò al margine dell'incontro con Abodi

Anche Firenze entra tra le città che puntano a ospitare Euro 2032. Lo stadio Artemio Franchi, attualmente al centro di un importante intervento di restyling, dovrà essere completato in tempo utile per poter rientrare tra gli impianti selezionati per la manifestazione. Le parole di Malagò a riguardo:

"Abbiamo parlato con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e con Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia. Il clima è positivo e stiamo aspettando entro il 31 luglio risposte certificate dalle città candidate. È possibile che ci siano ulteriori stadi pronti ad aggiungersi alla lista iniziale, perché nel frattempo alcuni progetti potrebbero avere criticità o ritardi”.