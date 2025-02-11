ESPN rivela: "La Fiorentina vuole Pogba, si ragiona su un contratto di 1 anno e mezzo"

Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica ESPN, con il giornalista Ekrem Nokur, la Fiorentina starebbe lavorando per vestire di viola Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal giornalis...

Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica ESPN, con il giornalista Ekrem Nokur, la Fiorentina starebbe lavorando per vestire di viola Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal giornalista, si tratterebbe di un contratto di un anno e mezzo con la società viola seriamente intenzionata a questa operazione. Pogba, classe 1993, è fuori da più di un anno perchè positivo al doping e attualmente senza contratto.