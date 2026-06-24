Esordio di Pongracic al mondiale: prova solida e vittoria con porta inviolata contro il Panama

Inizia il mondiale di Pongracic all'esordio da titolare contro Panama

Nella notte tra ieri e oggi c'è stato l'esordio di Pongracic al mondiale con la Croazia, l'unico giocatore della Fiorentina presente nella competizione. Dopo la sconfitta all'esordio infatti mister Dalic ha rivoluzionato la difesa e ha dato una maglia da titolare al numero 5 viola. Pongracic ha sfruttato bene la chance contro Panama, mettendo in campo una prestazione solida che ha consentito ai suoi di vincere e mantenere la porta inviolata. Vedremo se questa titolarità verrà confermata nella prossima e decisiva sfida contro il Ghana