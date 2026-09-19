Esordio amaro per Palladino: "Sono arrivato solamente 3 giorni fa, ripartiremo dalla prestazione"

Il nuovo tecnico del Bologna ha commentato il pareggio contro il Torino

Al termine del pareggio per 1-1 tra Bologna e Torino, Palladino ha parlato in conferenza stampa della sua prima partita sulla panchina rossoblù. Il tecnico ex Fiorentina, arrivato appena tre giorni fa, ha sottolineato soprattutto la reazione mostrata dalla squadra.

"Sono arrivato da appena tre giorni, non mi aspettavo una partita perfetta perché ho avuto pochissimo tempo per lavorare con i ragazzi. Avevo chiesto una reazione da squadra, da gruppo, e ho visto una squadra viva, che ha voglia di reagire e di non restare nelle zone basse della classifica.

"Ci sono sicuramente alcuni principi da sistemare, ma sotto questo punto di vista ho visto la risposta che cercavo e sono soddisfatto. Per circa 70 minuti siamo rimasti pienamente dentro la partita, poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza e siamo stati meno lucidi.

Purtroppo siamo calati dal punto di vista fisico. Per fortuna adesso avremo la sosta, che ci permetterà di lavorare e migliorare anche sotto questo aspetto. Mi dispiace soltanto non essere riusciti a regalare la vittoria al nostro pubblico".