Ennesimo problema fisico per Kean: lascia il ritiro della nazionale e salta la partita con la Turchia

Sì tema una contusione alla caviglia

Moise Kean salterà la sfida dell’Italia contro la Turchia. L’attaccante del Como non ha partecipato all’allenamento pomeridiano degli azzurri a Casteldebole, il centro tecnico del Bologna. Per lui soltanto lavoro in palestra, mentre il resto del gruppo ha proseguito la preparazione.

Lo staff medico della Nazionale ha scelto la strada della prudenza: Kean lascerà il ritiro per tornare al club. A confermarlo è stato Roberto Mancini, che ha annunciato la partenza dell’attaccante in serata. Contro la Turchia, al suo posto, potrebbe trovare spazio Gianluca Scamacca.

Alla base dello stop c’è un affaticamento che l’attaccante non ha ancora smaltito dopo l’impegno con la Francia. Non si esclude, però, anche una forte contusione per l'attaccante, reduce da un'annata difficile a causa di problemi alla caviglia. Kean aveva già stretto i denti per scendere in campo venerdì, ma le sue condizioni hanno spinto lo staff azzurro a evitargli un altro impegno. Lo scrive Dazn