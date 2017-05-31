Endt su Grot: "È una forza della natura. Ha grande stoffa, ma la Serie A..."

L'esperto di calcio olandese ed ex team manager dell'Ajax David Endt, ha fornito interessanti delucidazioni sull'intrigante neoacquisto della Fiorentina pescato nel NEC Nimenga, Jay-Roy Grot. Endt ha...

L'esperto di calcio olandese ed ex team manager dell'Ajax David Endt, ha fornito interessanti delucidazioni sull'intrigante neoacquisto della Fiorentina pescato nel NEC Nimenga, Jay-Roy Grot. Endt ha spiegato a che punto è il processo di crescita del ragazzo e dove potrà realmente arrivare, infine anche una battuta su Kevin Diks. Queste le sue dichiarazioni: "E' un classe 1998, molto forte fisicamente. Non è molto raffinato col pallone, ma è una forza della natura. Gioca prima punta, ma anche esterno o trequartista ma ha la stoffa per diventare un grande centravanti. È un diamante grezzo, ha ancora molto da imparare. Le qualità non si discutono, ma secondo me dovrebbe restare un altro anno in Olanda per migliorare dal punto di vista tattico. Ha giocato in tutte le giovanili della Nazionale Olandese e ha talento, ma per la Serie A è ancora un po’ acerbo. Per svilupparsi deve restare in Olanda, anche in prestito dalla Fiorentina, come già successo con altri giocatori. Diks? Da lui mi aspettavo di più, il talento non gli manca. Quando è tornato in Olanda non ha giocato moltissimo. E' più maturo di Grot, ma al suo ritorno non ha ritrovato il posto fisso, cosa che aveva lo scorso anno".