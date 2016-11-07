Da Empoli suonano già la carica per il "derby". A parlare è Pucciarelli: "Lo scorso anno..."

Manuel Pucciarelli, centravanti dell'Empoli, è stato intervistato da Tgr Rai Toscana, nel corso della rubrica sportiva "Calcio d'angolo": "Finalmente ci siamo sbloccati tutti e tre davanti, è stata un...

Manuel Pucciarelli, centravanti dell'Empoli, è stato intervistato da Tgr Rai Toscana, nel corso della rubrica sportiva "Calcio d'angolo": "Finalmente ci siamo sbloccati tutti e tre davanti, è stata una grande partita ieri. Siamo molto felici, ora ripartiamo da qui. Dobbiamo vincere gare come queste per salvarci, siamo contenti dell'ottima prova. Saponara è un giocatore fondamentale, quando si accende lui lo fanno anche gli altri. Crea superiorità ed ha meritato il gol, oltre che l'assist per Maccarone. Derby? Vengono fuori sempre belle partite, sia in casa che fuori. Ricordo bene quella dell'anno scorso perché ho segnato ed abbiamo vinto, e proveremo a ripeterci per i nostri tifosi. Io sono di Prato ed ho tantissimi amici stretti che tifano viola. Anche quest'anno abbiamo qualità e siamo tranquilli. Quando mancano i risultati è normale che ci sia più apprensione, anche da parte della gente. Diciamo ai nostri tifosi di stare tranquilli, io penso positivo. Obiettivo? Giocarle tutte come l'anno scorso e magari fare più gol. Quest'anno è dura, perché non è iniziata benissimo, quindi dobbiamo riprendere ciò che abbiamo lasciato per strada. Voglio aiutare questa squadra".