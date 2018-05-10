"El Chucky" Ferreyra svincolato dallo Shakhtar: 50 gol in 80 presenze. Il profilo...

Facundo Ferreyra, attaccante nato nel 1991, piace da anni a Corvino e non sembra intenzionato a restare in Ucraina. L’argentino ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno con lo Shakhtar Donetsk...

Facundo Ferreyra, attaccante nato nel 1991, piace da anni a Corvino e non sembra intenzionato a restare in Ucraina. L’argentino ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno con lo Shakhtar Donetsk, quindi, se non ci sarà il rinnovo, potrà scegliere dove trasferirsi a costo zero. Nelle ultime due stagioni ha segnato 50 gol in 80 presenze tra campionato e coppe europee. La Fiorentina è sulle sue tracce e Corvino è pronto ad offrire al giocatore un contratto. A riportarlo è La Nazione.