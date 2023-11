Ebuehi pensa ancora alla vittoria contro la Fiorentina: “Bella come quella sul Napoli”

Il terzino destro dell’Empoli, Tyronne Ebuehi, è stato intervistato da La Nazione e ha parlato delle vittorie ottenute con squadre blasonate come Fiorentina e Napoli: “Dopo questo buon momento dobbiamo dare continuità ai risultati, cosa che non è successa dopo il derby. La vittoria con il Napoli è stata molto bella, come lo è stata quella con la Fiorentina, ma dobbiamo rimanere concentrati. La prossima partita contro il Sassuolo è un’altra gara in cui vogliamo conquistare punti”.

Foto: Instagram Ebuehi