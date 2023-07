È ufficiale, molte partite amichevoli della Fiorentina saranno trasmesse su DAZN

Adesso è ufficiale: gran parte delle amichevoli estive della Fiorentina saranno trasmesse su Dazn. Si partirà con Fiorentina-Parma del prossimo 20 luglio, per replicare tre giorni più tardi con Fiorentina-Catanzaro. Entrambe le gare sono previste alle ore 20 al Viola Park. Ancora incertezza sulla presenza del pubblico. Pochissime chance per il Parma, un po’ di più per l’attesa sfida contro i giallorossi calabresi, gemellati da anni con i tifosi viola.Dazn, ma questo già si sapeva, trasmetterà anche la ‘Sela Cup’, torneo con Newcastle, Nizza e Villarreal al quale parteciperà la Fiorentina. lo scrive La Nazione.