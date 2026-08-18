È subito Amatucci show al debutto con il Deportivo: assist da distanza siderale per Aubameyang

Il centrocampista ex Fiorentina incanta al suo esordio con la maglia del Depor

Un esordio da urlo per Lorenzo Amatucci con la maglia del Depor. Proprio ieri è andata in scena Deportivo-Elche, gara nella quale l’ex Fiorentina ha esordito da titolare. Gli sono bastati 21 minuti per rendersi subito protagonista, confezionando un assist da distanza siderale per Aubameyang, che ha firmato la rete del momentaneo vantaggio.

Lo scorso luglio, dopo una serie di prestiti tra Ternana, Salernitana e Las Palmas, Amatucci è stato ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina al Deportivo, dove sembra aver trovato la sua dimensione. Il centrocampista ha offerto una prestazione di spessore, impreziosita da numeri particolarmente significativi: tanti palloni toccati, un’accuratezza dell’87% nei passaggi effettuati e recuperi importanti in una partita di sofferenza.

La ciliegina sulla torta è stato l’assist pennellato per un Aubameyang in grande spolvero, bravo a controllare il pallone al limite dell’area con uno stop al confine del reale, e a battere il portiere con una conclusione precisa sul secondo palo. Insomma, l'ex viola sembra aver trovato "il suo posto nel mondo" dopo tanta gavetta, aspirando a diventare un punto di riferimento del Depor.