È Rudi Garcia il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio di De Laurentiis: “Frequentato negli ultimi 10 giorni”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo un lungo casting, De Laurentiis ha scelto il successore di Spalletti: il tecnico francese ha incontrato il presidente azzurro e dopo aver battuto la concorrenza di Paulo Sousa e Galtier ha conquistato la panchina. Per Rudi, francese di Nemours, 59 anni, si tratta di un ritorno in Italia: dal 2013 al 2016, infatti, ha allenato la Roma. Nell’ultima stagione è stato anche il tecnico di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: poi, ad aprile, la risoluzione consensuale. E ora, il Napoli con lo scudetto.L’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis sui social.”Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli – ha scritto su Twitter – A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. “Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli! Benvenuto Mister”, si legge sull’account ufficiale azzurro.

