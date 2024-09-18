È morto Totò Schillaci, si è spento a 59 anni l’eroe di Italia 90 dopo una lunga battaglia con un tumore

Ci lascia una delle più grandi leggende nella storia del calcio italiano: è morto a 59 anni Salvatore "Totò" Schillaci. Grande protagonista con la Nazionale italiana nelle Notti Magiche del Mondiale 1...

Ci lascia una delle più grandi leggende nella storia del calcio italiano: è morto a 59 anni Salvatore "Totò" Schillaci. Grande protagonista con la Nazionale italiana nelle Notti Magiche del Mondiale 1990, di cui fu capocannoniere con 6 gol, e con le maglie di Messina, Juventus e Inter. L'ex attaccante da tempo lottava con un tumore per il quale aveva subito ben due operazioni. Nell'ultimo periodo le sue condizioni erano notevolmente peggiorate. Giocatore simbolo del Messina, di cui è il secondo massimo goleador con 61 reti in 219 partite. Passò alla Juventus nel 1989 e, dopo un'ottima stagione in bianconero in cui conquista una Coppa Italia e una Coppa UEFA, venne convocato per la prima volta in Nazionale per i Mondiali di casa del 1990 Le Notti Magiche rappresenteranno l'apice della carriera dell'attaccante classe 1964. Partì come riserva di Carnevale, salvo diventare subito titolare dopo aver segnato da subentrante nella gara di esordio contro l'Austria. Di quel Mondiale vincerà la Scarpa d'Oro con 6 gol che permetteranno agli Azzurri di ottenere il terzo posto. Nello stesso anno arrivò secondo nella classifica del Pallone d'Oro, dietro solamente a Lothar Matthaus. Dopo il Mondialie passò altre due annate alla Juventus prima di trasferirsi all'Inter, con cui in due stagioni realizzerà 11 gol in 30 partite. Gli ultimi anni della sua carriera li giocherà in Giappone, con la maglia del Jubilo Iwata, prima di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato nel 1997. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

CASSANO SU PRADE'

https://www.labaroviola.com/cassano-prade-e-una-delle-poche-persone-del-mondo-del-calcio-che-non-ruba-soldi-e-onesto/268587/