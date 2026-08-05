È fatta per Mastantuono alla Fiorentina: oggi l'arrivo a Firenze

La Fiorentina mette a segno uno dei colpi più importanti dell'estate: il classe 2007 è atteso oggi a Firenze

Ci siamo, Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola, nonostante le tanti concorrenti alla corsa, si è aggiudicato un colpo importante. La Viola è riuscita a trovare l'accordo sia con il club che con l'argentino per il prestito, con il talento classe 2007 che si preparerà a raggiungere Firenze nella giornata di oggi.