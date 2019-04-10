“E’ cascata una bagascia in mare” Il commento di Mantovani all'addio di Pioli

Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato...

Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato dignità, coerenza e professionalità"!