“E’ cascata una bagascia in mare” Il commento di Mantovani all'addio di Pioli
Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:06
Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato dignità, coerenza e professionalità"!