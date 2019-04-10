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“E’ cascata una bagascia in mare” Il commento di Mantovani all'addio di Pioli

Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:06
“E’ cascata una bagascia in mare” Il commento di Mantovani all'addio di Pioli -
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Questo il commento dell'ex presidente della Samp Mantovani, alla vicenda Pioli: "Un allenatore che si dimette???? A Genova si direbbe che sia cascata una bagascia in mare. Onore a Pioli! Ha dimostrato dignità, coerenza e professionalità"!

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