Dzeko con Gud, spazio per Viti e Ndour. La probabile formazione della Fiorentina contro l’AEK Atene

Da quando la Fiorentina ha cambiato guida tecnica, sono arrivati due pareggi in campionato contro Genoa e Juventus. Paolo Vanoli è quindi alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina viola nel match casalingo contro l’AEK Atene, valido per la quarta giornata del super girone di Conference League.

In classifica la squadra di De Gea e compagni occupa l’ottava posizione con 6 punti in 3 gare, complici anche la sconfitta contro il Mainz 05. Per la sfida europea al “Franchi”, Vanoli è orientato a modificare diverse scelte rispetto all’undici schierato nell’ultimo turno di Serie A contro la Juventus.

Tra i pali sarà confermato De Gea. In difesa spazio a Pablo Marì, affiancato da Comuzzo e Viti. Sulle fasce, con Dodô ai box per infortunio, è favorito Fortini a destra, mentre Parisi agirà sull’out opposto. Nel cuore del centrocampo confermato Mandragora, supportato da Nicolussi Caviglia e Ndour. In attacco Gudmundsson dovrebbe partire ancora titolare, facendo coppia con Edin Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All.: Vanoli.

Lo scrive Gianluca Di Marzio.