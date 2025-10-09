Durante stupito: “La Fiorentina di Pioli non ha un’identità. Le polemiche servono solo a dividere l’ambiente”

L’agente di mercato , Sabatino Durante, ha analizzato il mercato, secondo lui importante, della Fiorentina di Stefano Pioli.

Sabatino Durante, agente di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “viola amore mio” toccando vari temi, tra cui il mercato estivo della Fiorentina e dei pochi giocatori brasiliani ormai presenti in Italia.

La squadra è stata costruita male?

”Come dissi in estate, sono ancora convinto che la squadra si stata migliorata. Hai preso giocatori importanti come Piccoli e Dzeko. Sicuramente non mi aspettavo un inizio così e una Fiorentina così in basso, si deve ancora trovare una quadra. A centrocampo si deve essere piu’ rapidi. Non metterei in discussione la bravura dei dirigenti e della squadra. Dopo la sosta ci sono tre partite difficili e la squadra di Pioli dovrà trovare un’identità di gioco”.

Perchè in Italia ci sono sempre meno Brasiliani?

” Perchè oggi il Brasile è una bottega cara. Ci sono giocatori brasiliani e argentini che a 17 anni valgono già 25 milioni . Mastantuono, Endrick sono alcuni esempi recenti e sono stati pagati 60 milioni. Il calcio italiano non si può permettere di spendere queste cifre per calciatori che ancora si devono affermare. I tifosi viola hanno visto giocatori forti come Baggio e Batistuta ma oggi le cose sono cambiate, il calcio è cambiato. L’Atalanta per er dd Llll. Lll. L’Atalanta peggr esempio senza grandi campioni è arrivata dove è adesso mettendo mattoncino dopo mattoncino. Non serve criticare o fare polemiche ma serve tranquillità adesso.

L’Atalanta per esempio senza grandi campioni è arrivata dove è adesso mettendo mattoncino dopo mattoncino. Non serve criticare o fare polemiche ma serve tranquillità adesso”.