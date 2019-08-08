Dunga: "Sono contento che Chiesa rimane a Firenze. È un segnale positivo della nuova proprietà"
L'ex calciatore della Fiorentina Carlos Dunga ha parlato della nuova proprietà viola: "Vedo una nuova mentalità. Stanno portando moltissime novità. Sono contento che Chiesa rimane a Firenze. Prima qua...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 13:49
L'ex calciatore della Fiorentina Carlos Dunga ha parlato della nuova proprietà viola: "Vedo una nuova mentalità. Stanno portando moltissime novità. Sono contento che Chiesa rimane a Firenze. Prima quando c’era un giocatore bravo veniva ceduto subito. Tenere i calciatori migliori è un segnale positivo".
Fonte: Tuttomercatoweb