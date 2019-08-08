Dunga: "Sono contento che Chiesa rimane a Firenze. È un segnale positivo della nuova proprietà"

L'ex calciatore della Fiorentina Carlos Dunga ha parlato della nuova proprietà viola: "Vedo una nuova mentalità. Stanno portando moltissime novità. Sono contento che Chiesa rimane a Firenze. Prima qua...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 13:49

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