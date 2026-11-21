L'analisi Due difese horror! Corriere dello Sport: "Continuando così nessuna delle due squadre ha speranza di salvarsi"

I dati in proiezione dicono che, tenendo le medie attuali, Monza e Fiorentina subiranno quasi 90 reti. Una enormitò

FIRENZE - Monza e Fiorentina si guardano allo specchio e si vedono simili. Diciassette e venticinque: sono due numeri che caratterizzano l'andamento di entrambe, 17 come le reti fatte sia dai biancorossi che dai viola, che sono alla pari anche nelle reti subite, 25 appunto. Il dato su cui concentrarci è proprio questo: 25 gol concessi in 11 gare, peggio delle due squadre che si troveranno di fronte lunedì sera al Brianteo soltanto il Sassuolo con 29 (a 25 c'è anche l'Udinese). Più di due gol incassati a partita (una media di 2,27 per l'esattezza), in proiezione, se confermato, questo andamento ne porterebbe oltre 86 al termine del campionato. Tante, troppe, per sperare di salvarsi.

Per questo sia Juric che Vanoli hanno lavorato in questa pausa nazionali per cercare di stringere le viti dietro: in particolare il tecnico varesotto, uno che con Antonio Conte, nel biennio all'Inter, era diventato il “ministro della difesa” non può accettare un rendimento così da parte del suo reparto. Un problema che riguarda la fase difensiva in toto, che per Vanoli comincia con Pellegrino, Njie e Mastantuono, che nell'ultimo periodo stanno provando a dare l'apporto che chiede Vanoli in non possesso. Su tutti, Mastantuono, l'intruso nella top 10 di chi ha vinto più contrasti (è decimo a quota 19, unico calciatore offensivo presente). Franco da Azul sta anche questo, nell'esempio di applicazione in non possesso. E se lo fa lui, il più talentuoso della squadra, anche gli altri (spera Vanoli) dovranno andargli dietro.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport