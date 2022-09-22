Due anni a due tifosi della Juventus per cori antisemiti durante Fiorentina Juve
Una decisione ritenuta opportuna dopo le vergognose esternazioni dei due giovani, ben distanti dal rispettare il calcio.
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 17:17
Un daspo di due anni per i due tifosi, di 21 e 26 anni, che hanno intnato cori antisemiti durante il match di campionato tra Fiorentina e Juventus. Questa, stando a quanto riportato dal Corriere Della Sera, la decisione presa dalla Digos nei confronti dei due sostenitori bianconeri.
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