Due anni a due tifosi della Juventus per cori antisemiti durante Fiorentina Juve

Una decisione ritenuta opportuna dopo le vergognose esternazioni dei due giovani, ben distanti dal rispettare il calcio.

Un daspo di due anni per i due tifosi, di 21 e 26 anni, che hanno intnato cori antisemiti durante il match di campionato tra Fiorentina e Juventus. Questa, stando a quanto riportato dal Corriere Della Sera, la decisione presa dalla Digos nei confronti dei due sostenitori bianconeri.

BONUCCI DIFENDE DONNARUMMA

https://www.labaroviola.com/bonucci-difende-donnarumma-chi-fischia-un-giocatore-della-nazionale-e-una-persona-senza-cervello/187158/