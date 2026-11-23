Probabili Dubbio sugli esterni? Corriere dello Sport: "Gnonto è in vantaggio su Njie, che però ha recuperato completamente"

Ieri si parlava della certezza che l'italiano scalzasse il giovane esterno svedese. Oggi sembra invece che il ballottaggio sia aperto e che Vanoli possa decidere solo all'ultimo

Buone notizie dalla rifinitura di ieri al Viola Park: dopo due mesi torna tra i convocati Arthur Atta. L’ultima sfida giocata dall’ex Udinese risale al 20 settembre, in casa col Napoli. Da lì in poi un calvario durato sei gare. Tutto per un non ben precisato sovraccarico strutturale all’addome. Sta di fatto che il peggio è passato e che, anche se l’impiego del centrocampista dovrà essere contingentato per favorirne un recupero graduale e spontaneo, il suo rientro fa ben sperare. La dirigenza viola ha puntato forte su di lui in estate: 25 milioni più bonus e percentuale di rivendita. Adesso vuole raccoglierne i frutti, per quanto acerbi.

A VOLTE RITORNANO. Come previsto, saranno a Monza anche Cher Ndour e Alieu Njie. Il primo ha smaltito il problema alla caviglia accusato con l’Under 21, il secondo si è lasciato alle spalle il guaio alla coscia rimediato con la Svezia. Da capire quale uso farà di entrambi Paolo Vanoli, il quale non sembra intenzionato a rischiare nulla. L’allenatore ha puntualizzato in conferenza stampa di avere una rosa ampia e di non dover, quindi, forzare i tempi di nessuno. Rimangono a casa Marin Pongracic e Fabiano Parisi. Il croato tornerà con l’Udinese o al più tardi il Cagliari, mentre l’ex Empoli entro la fine del mese di dicembre.



LE SCELTE. Qualche dubbio per Vanoli, a cominciare dal centrocampo dove Ndour potrebbe ritagliarsi un altro spazio dal primo minuto. Nelle ultime ore l’ex Paris Saint-Germain ha superato Brescianini nelle gerarchie: l’allenatore ha bisogno della sua solidità in mezzo al campo, motivo per cui medita di schierarlo nuovamente dall’inizio. L’altro grattacapo riguarda Gnonto e Njie. Il primo è in vantaggio sul classe 2005, che però ha recuperato dall’infortunio muscolare e fa venire qualche dubbio al tecnico viola. Che con ogni probabilità scioglierà le riserve soltanto oggi, a poche ore dall’incontro col Monza di Juric.



IL PROBABILE UNDICI. Il modulo di partenza sarà verosimilmente il 4-2-3-1, con in porta il solito De Gea. Davanti a lui toccherà a Jimenez sulla fascia destra, Dragusin al centro in coppia con Ranieri (favorito su Viery) e Joao Mario sulla corsia di sinistra. La mediana a due sarà composta da Oulai - previsto un turno di riposo per Fagioli - e Ndour, le cui quotazioni sono in rialzo rispetto a Brescianini. Sulla trequarti riecco Mastantuono a destra, Gonçalves al centro e Gnonto (o Njie) a sinistra. Pochi dubbi sul perno offensivo, che tornerà a essere inderogabilmente Pellegrino. Beto subentrerà, magari, a partita in corso.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport