Dubbi a centrocampo? Corriere dello Sport: "Ndour sicuro, Atta con buone probabilità. Più Brescianini di Oulai"

Il nodo è il centrocampo. Oltre a Fagioli, Vanoli si affida a Ndour e al recupero di Atta, mentre dall'altro lato potrebbe giocare Brescianini più di Oulai.

CIAK, FAGIOLI. Detto che Atta e Oulai sono tra i ventidue convocati, il discorso si estende dalla retroguardia al centrocampo, lì dove c’è Fagioli che torna a riprendersi il comando del gioco da regista basso, ma pronto a trasformarsi in rifinitore con l’aiuto delle due mezzali: Ndour sicuro e l’ex Udinese con buone probabilità, in caso contrario più Brescianini dello stesso Oulai che in questi giorni si è portato dietro il fastidio muscolare che l’ha escluso nella partita con il Torino a metà primo tempo.

E da due esterni a supporto del centravanti in un attacco viceversa tutto nuovo, perché dell’anno scorso non c’è rimasto nessuno: Mastantuono e Njie per Beto in vantaggio su Pellegrino.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport





