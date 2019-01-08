DS Utrecht: "Abbiamo soffiato Bazoer alla Fiorentina. Ecco come abbiamo battuto la concorrenza viola"

L’Utrecht è riuscita a prendere in queste ore il forte centrocampista olandese Riechedly Bazoer, che il Wolfsburg ha ridirottato in Olanda dopo l’interruzione del prestito con il Porto. Il direttore s...

L’Utrecht è riuscita a prendere in queste ore il forte centrocampista olandese Riechedly Bazoer, che il Wolfsburg ha ridirottato in Olanda dopo l’interruzione del prestito con il Porto. Il direttore sportivo Jordy Zuidam ha spiegato il suo acquisto: "Abbiamo seguito la sua situazione, siamo riusciti a prenderlo nonostante vi fossero su di lui squadre come la Fiorentina e l’Atalanta. Questo grazie al ruolo importante che ha rivestito nella vicenda il nostro allenatore Advocaat che lo conosceva bene“.