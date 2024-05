Ds Ternana: “Amatucci e Lucchesi torneranno alla Fiorentina e resteranno in prima squadra”

Intervistato da La Gazzetta di Reggio, il direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca – reduce dalla retrocessione in Serie C con la sua squadra – ha fatto un bilancio dei tanti giovani di proprietà della Fiorentina che in questa stagione hanno giocato con la maglia delle Fere. Ecco le sue parole: “Se io andassi in una squadra di A li prenderei con me: Lucchesi, Amatucci e Distefano sono tre elementi importanti, bravi e ottimi ragazzi. A quanto mi risulta Amatucci e Lucchesi dovrebbero rientrare a Firenze e rimanerci, entrando far parte dell’organico della prima squadra.

Poi ha proseguito: “Il più pronto? Lucchesi è un difensore mancino, può fare benissimo il braccetto a sinistra di una difesa a tre, ha un buon calcio, per caratteristiche ricorda un poco Bastoni, Amatucci pare un ragazzino per come si presenta fisicamente, ma è un leader silenzioso, parla poco ma si fa sentire. Distefano è un attaccante che vede la porta, 7 gol al primo cimento da professionista non sono pochi, può fare sia la prima sia la seconda punta, agire su entrambi i lati”.

NICO GONZALEZ E ARTHUR VENERDÌ IN UN NOTO LOCALE NOTTURNO DI FIRENZE. KOUAMÈ ANDATO VIA PRIMA