Ds Rubin Kazan: "Anche la Fiorentina è venuta a chiederci Lestienne, è tutto aperto fino al termine del mercato"

Il ds del Rubin Kazan, Rustem Saymanov, parla a Business Online del centrocampista Maxime Lestienne, appetito da molti club, tra i quali la viola: “Molti sono interessati a Lestienne, tante persone st...

Il ds del Rubin Kazan, Rustem Saymanov, parla a Business Online del centrocampista Maxime Lestienne, appetito da molti club, tra i quali la viola: “Molti sono interessati a Lestienne, tante persone stanno venendo da noi per chiedercelo. Fra queste società c’è anche la Fiorentina. Stiamo valutando tutte le proposte arrivate ma non voglio dire altro perché quando il calciomercato è aperto tutto può cambiare ogni ora”.