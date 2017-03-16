DS Partizan: "Milenkovic in viola? Non è fatta. Per Vlahovic ne stiamo parlando"

Il D.S. del Partizan mette molta acqua sul fuoco della trattativa...

Il D.S. del Partizan Ivica Iliev ha parlato a Lady Radio del possibile approdo in viola di Milenkovic e Vlahovic:

"Ancora non posso confermare con certezza il passaggio di Milenkovic alla Fiorentina, ne stiamo parlando, c'è una trattativa in corso ma l'affare ancora non è chiuso. Vlahovic? Ne abbiamo parlato, ancora siamo lontani da una chiusura. Su Milenkovic ci sono altre squadre importanti, ho parlato con i dirigenti ma solo per un colloquio. Come caratteristiche ricorda Savic anche se a mio avviso è più bravo di lui. È un talento puro e non ce ne sono tanti come lui. Vlahovic è altrettanto forte, gioca in prima squadra anche se è del 2000 ci sono molte società interessate. I rapporti con la Fiorentina sono molto buoni, tanti giocatori dal Partizan sono arrivati a Firenze nel corso degli ultimi anni".