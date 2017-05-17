Ds Hajduk: "Stiamo sperando che cedano Kalinic, vi dico perché"

Sasa Bjelanovic, ds dell'Hajduk Spalato, ha parlato ai microfoni di Tmw circa la situazione di Kalinic e Perisic: "Hanno fatto vedere che sono giocatori di grandissimo spessore, anche per il club sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2017 17:20

Condividi