Ds Hajduk: "Stiamo sperando che cedano Kalinic, vi dico perché"
Sasa Bjelanovic, ds dell'Hajduk Spalato, ha parlato ai microfoni di Tmw circa la situazione di Kalinic e Perisic: "Hanno fatto vedere che sono giocatori di grandissimo spessore, anche per il club sarà...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 17:20
Sasa Bjelanovic, ds dell'Hajduk Spalato, ha parlato ai microfoni di Tmw circa la situazione di Kalinic e Perisic: "Hanno fatto vedere che sono giocatori di grandissimo spessore, anche per il club sarà importante un loro eventuale trasferimento. Si attiverebbe, infatti, il fondo di solidarietà che ci permetterebbe di incassare una cospicua cifra per una società come la nostra".