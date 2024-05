Ds Hajduk: “Brekalo? Ha un contratto con la Fiorentina. Importante la sua volontà, ma il suo ingaggio è alto”

Nuova avventura, stavolta da dirigente, per l’ex attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic. Il croato, infatti, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo dell’Hajduk Spalato. Nelle prime dichiarazioni sono arrivate parole anche sull’esterno offensivo Brekalo, in prestito ai croati dalla Fiorentina: “Ci sono giocatori che non resteranno con noi. Ma prima di dirlo pubblicamente ne voglio parlare anche con loro. Livaja resta, ha un contratto fino al 2027. Non è arrivata un’offerta ufficiale. Abbiamo parlato, prima voglio che migliori, voglio che sia motivato. Perišić ha un contratto, dipende tutto da lui, vogliamo che resti. Lasceremo decidere a lui. La situazione è diversa con Brekalo. Ha un contratto con la Fiorentina, un compenso elevato che va pagato, è importante anche capire qual è la sua volontà, ma il suo ingaggio coi viola è elevato”.

