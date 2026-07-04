DS Como: "Comuzzo non è un obiettivo. Non è banale che Fabregas e Nico Paz scelgono di rimanere a Como"

Le parole del DS del Como Ludi a margine della cena benefica "United for Meyer" a Forte dei Marmi

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato in occasione di "United for Meyer", evento in corso di svolgimento a Villa Alpebella, a Forte dei Marmi, rispondendo alle domande dei media presenti.

Ecco le sue parole riportate da TMW.



Su Mattia Liberali:

"Non è ufficiale, quindi non è ancora fatta, ma siamo abbastanza avanti".



Quanto vi inorgoglisce che i giocatori vi scelgano? State battagliando con l'Inter per Chalobah. "Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo, è un talento italiano, ma lo abbiamo preso perché è forte. Pensiamo sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e crediamo che con lui e con noi si possa sviluppare".

Il Como è diventato appetibile da chi al Como ci è già. "Questo è un motivo di grandissimo orgoglio. Non è banale che Fabregas, uno degli allenatori più bravi d'Europa, voglia rimanere al Como, non è banale che Nico Paz, uno dei più forti in Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Questo è motivo di grande orgoglio perché ci lavoriamo da anni: creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità di gioco chiara, un DNA fatto di valori riconoscibili".

Vi sentite pronti per la Champions? "Non siamo pronti, non abbiamo problemi ad ammetterlo, ma saremo pronti. Ci rimboccheremo le maniche, abbiamo sempre fatto passi più lunghi della gamba, ma ci siamo sempre adeguati, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione, la Champions è un'opportunità e ce la vogliamo godere fino in fondo".

Sarà una settimana chiave per Chalobah? "Chalobah posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c'è negoziazione, non c'è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante". Che segnale è che Palestra abbia scelto il Chelsea e non l'Inter? "La Premier è a un altro livello in questo momento dal punto di vista progettuale e finanziario, non lo scopriamo oggi. Allo stesso tempo però l'Italia è un Paese che nelle emergenze e nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. Ci sono addetti ai lavori e colleghi con grandissime idee, società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo qua, torneremo dove ci compete".

Comuzzo è un obiettivo del Como?

"No".