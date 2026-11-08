Dragusin: "Siamo una squadra tosta e difficile da affrontare. Dispiace, ma stasera abbiamo dato tutto"

Il difensore della Fiorentina ha commentato a DAZN la prestazione contro la Juventus

Al termine della sfida contro la Juventus, Radu Dragusin ha espresso il proprio rammarico per il risultato finale, evidenziando però l'impegno e la determinazione messi in campo dalla squadra.

"Sapevamo che era una partita importantissima per la squadra e per i nostri tifosi. Dispiace per il risultato finale, ma abbiamo dato tutto in campo e penso che si sia visto chiaramente. Stiamo dimostrando di essere una squadra tosta e difficile da affrontare".