Dragusin: “Ora sto bene fisicamente, mi sento in forma. Nell’ultimo periodo ho giocato tanto”

Dragusin parla dal ritiro della Romania

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro nazionale Rumena:

Ora sto bene fisicamente, mi sento in forma, arrivo da un periodo in cui ho giocato diverse partite, partite importanti per me e per la mia condizione fisica. Siamo in un momento difficile dopo questi risultati negativi, ma ho fiducia nella squadra e nel 'Mister'. Dobbiamo fare meglio in campo, sappiamo che dobbiamo giocare con più determinazione e domani è una partita molto importante in cui dobbiamo mostrare un lato diverso di noi stessi."

Posso dire che dobbiamo giocare con più determinazione perché in certi momenti della partita abbiamo dimostrato di poter dominare. Abbiamo imparato che dobbiamo essere più compatti, più solidi in fase difensiva e, col tempo, infondere fiducia sia dentro che fuori dalla squadra. Ci sono stati due risultati negativi e abbiamo deluso i tifosi. Vogliamo riconquistarli ed è molto difficile senza il loro supporto.

Faccio parte di un gruppo di giocatori che sono stati scelti per essere qui. Le decisioni del gruppo sono avvolte nel mistero e noi ci fidiamo di loro. Ho vissuto delle partite con i miei compagni e ho sperato fino all'ultimo che saremmo riusciti a ribaltare il risultato.

"È colpa di tutti, sia di chi ha giocato che di chi non ha giocato, per questi risultati. Dobbiamo mostrare un volto molto migliore e domani avremo l'opportunità di farlo", ha dichiarato Dragusin in conferenza stampa.