Dragusin, forse sarà mercoledì il giorno delle visite mediche: il nuovo rinforzo è pronto a vestirsi di viola

Dopo l'improvviso annuncio di questa sera, emergono nuovi dettagli: il difensore rumeno è atteso a Firenze a metà settimana.

Dopo la clamorosa notizia arrivata nella serata di oggi, il trasferimento di Radu Drăgușin alla ACF Fiorentina entra sempre più nel vivo. L'operazione è ormai alle battute finali e, salvo sorprese, mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche, ultimo passaggio prima della firma e dell'ufficializzazione del nuovo acquisto.

L'indiscrezione arriva poche ore dopo il sorprendente aggiornamento di mercato che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi viola. Il difensore rumeno è pronto a lasciare il Tottenham per iniziare una nuova avventura in Serie A, dove ritroverà un campionato che conosce bene dopo le esperienze con Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa.

Secondo le informazioni emerse, Drăgușin dovrebbe raggiungere Firenze all'inizio della settimana per completare tutti gli ultimi adempimenti burocratici e sostenere i consueti test medici. Se non emergeranno intoppi, la firma sul contratto e il successivo annuncio ufficiale sono attesi subito dopo.

Per la Fiorentina si tratta di un rinforzo di assoluto spessore per il reparto arretrato: un difensore giovane ma già con esperienza internazionale, chiamato ad aumentare qualità, fisicità e profondità della rosa in vista della nuova stagione. Adesso manca soltanto l'ultimo passo: le visite mediche, con mercoledì che si profila come la giornata decisiva.