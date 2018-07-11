Dragowski in panchina nella prima di Europa League. Il vice Lafont..

Il corriere fiorentino parla dei due portieri che vestiranno la maglia viola. Lafont è stato presentato ieri mentre Dragowski..

Questa mattina, il quotidiano Il Corriere Fiorentino, parla di Lafont e di quello che sarà il suo vice durante la prossima stagione. Ieri il giovane francese è stato presentato a Moena e pare avere le idee chiare sul suo futuro. Intanto per la prima partita di Europa League (TAS permettendo) il numero 12 sarà ancora Dragowski che si accomoderà in panchina. I problemi di mercato per ora sono altri, e per il polacco non c'è fretta.