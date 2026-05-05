Doveri: "Quando Bove ha avuto il malore ero sotto shock, è uscita la mia persona in quel momento"

L'arbitro Doveri ha parlato di Fiorentina-Inter del 2024 quando Bove accusò il malore contro l'Inter nel 2024

Un consiglio che può dare ai nuovi arbitri che iniziano adesso? Quello di spingere, perché il percorso è lungo, fatto di pianure ma anche di tante salite". Ha parlato così l'arbitro Daniele Doveri, in occasione della premiazione al Gran Galà del Calcio ADICOSP, svoltosi nella serata di ieri a Roma.

Doveri ha avuto anche modo di ricordare quel terribile Fiorentina-Inter del dicembre 2024 che vide suo malgrado protagonista Edoardo Bove. L'arbitro ha sottolineato in particolare la difficoltà di qui momenti angoscianti: "Noi come arbitri ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, e anche dal punto di vista comportamentale. Ma ci sono cose che non si possono preparare. La mia reazione in quell'occasione - quando eravamo tutti sotto shock - è stata non dell'arbitro Doveri ma della persona Daniele. Ero preoccupato e angosciato come tutti i presenti allo stadio. Se ho avuto modo di riparlarci? Sì, ci siamo incrociati nuovamente e abbracciati, è stato un bellissimo momento".

Dal palco dell'evento, poi, Doveri ha aggiunto altre considerazioni in merito alle questione arbitri che in questo momento è su tutte le prime pagine (qui l'intervento integrale): "Non entro nelle questioni, ma posso dire che il gruppo è unito e compatto, ma molto sereno. Viviamo una situazione particolare senza un designatore, ma questo ci ha anche dato maggior senso di responsabilità, ha responsabilizzato tutti". Lo scrive TMW