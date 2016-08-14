Doppio intreccio di mercato con il West Ham. Un attaccante e un mediano nel mirino...

Secondo quanto detto da Gianlucadimarzio.com è partita la sfida per arrivare a Josip Maganjic, talentuoso attaccante croato classe ’99 dell’Hajduk Spalato legato ancora al suo attuale club da un anno...

Secondo quanto detto da Gianlucadimarzio.com è partita la sfida per arrivare a Josip Maganjic, talentuoso attaccante croato classe ’99 dell’Hajduk Spalato legato ancora al suo attuale club da un anno di contratto: l’entourage del giocatore è al lavoro per permettere al calciatore di partire e, al momento, il West Ham resta favorito, grazie all’ascendente del manager (connazionale) Bilic sull’attaccante. La Fiorentina, però, non molla, intenzionata a trattare ancora per tentare di strappare alla concorrenza un nuovo, giovane talento del calcio europeo. Con Maganjic che resta, fortemente, tra gli obiettivi di mercato viola.

Sempre secondo Di Marzio nei giorni scorsi il club viola ha tentato di arrivare a Pedro Obiang del West Ham senza tuttavia trovare un accordo con il club londinese, pronto ad avanzare una richiesta da 5 milioni di sterline.