Doppietta di Alonso contro il Leicester. Il Chelsea vince 3-0 fuori casa. Le due reti…

Il Chelsea ha battuto il Leicester per 3-0, con Alonso che ha realizzato una doppietta decisiva. Il primo gol è stato frutto di grande senso della posizione. Lo spagnolo, infatti, convergendo da sinistra verso il centro, si è fatto trovare smarcato in area da Hazard che lo ha servito rasoterra, consentendogli di trafiggere il portiere in diagonale.

Più astuta la seconda rete, invece, con Alonso che, in perfetta posizione sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, ha interrotto il contropiede al limite dell’area avversaria e ha calciato un rasoterra di collo sinistro finito nell’angolino alla destra del portiere.