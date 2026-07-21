Dopo la Fiorentina Lamptey riparte dal QPR in Serie B inglese: “Non ho ancora recuperato dall’infortunio”

Acquistato da Pradè si era infortunato dopo pochi minuti

Il Queens Park Rangers ha ufficializzato l’arrivo di Tariq Lamptey, che si trasferisce a titolo definitivo dopo la conclusione della sua esperienza in Serie A con la Fiorentina. Il terzino destro ghanese, classe 2000, ha firmato un contratto con il club londinese e sarà a disposizione del tecnico Julien Stéphan.Nato a Hillingdon, nell’area di Londra, Lamptey è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, con cui ha esordito in Premier League nel 2019 contro l’Arsenal. Nel gennaio 2020 il trasferimento al Brighton, dove si è imposto come uno dei giovani esterni più interessanti del campionato inglese, collezionando oltre 120 presenze con la maglia dei Seagulls. Un anno fa il passaggio alla Fiorentina, un’avventura però condizionata da problemi fisici e chiusa con un grave infortunio al legamento crociato anteriore. Ora il difensore è vicino al rientro e punta a tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei prospetti più apprezzati della Premier League: "Sono entusiasta per questa nuova opportunità. Quando ho parlato con l'allenatore e con Christian Nourry ho trovato un progetto molto stimolante. La squadra ha grandi ambizioni e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Lamptey dopo la firma.Il terzino ha scelto il QPR nonostante diverse offerte ricevute, convinto dalla possibilità di lavorare con Stéphan: "Ha allenato grandi giocatori che hanno fatto cose importanti nel calcio. Il suo curriculum parla da solo, sono felice di poter imparare da lui". Reduce da 11 presenze con la nazionale maggiore del Ghana e protagonista al Mondiale 2022, Lamptey vuole ritrovare continuità: "So quello che posso fare e ho sempre avuto standard elevati. Ho avuto un grande inizio di carriera e continuerò a lavorare per tornare ai miei livelli".Il giocatore dovrebbe tornare disponibile a settembre. "Il recupero sta andando bene, non sono lontano dal rientro. Nel calcio bisogna essere resilienti: non puoi prevedere cosa accadrà, ma puoi sempre prepararti al meglio", ha spiegato. Grande soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato del QPR, Christian Nourry, che ha sottolineato il valore dell'operazione: "Con oltre 100 presenze in Premier League a soli 25 anni, il suo talento non è in discussione. La scelta di unirsi a noi nonostante altre possibilità dimostra il potenziale crescente di questo club". Lo scrive TMW