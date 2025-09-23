Dopo il flop alla Fiorentina Zaniolo non molla, Inler: "Si allena tantissimo, vuole dimostrare grandi cose"

Il direttore tecnico dell'Udinese Gokhan Inler elogia l'attitudine dell'ex giocatore viola Niccolò Zaniolo.

Niccolò Zaniolo in estate è approdato all'Udinese, un importante occasione di riprendere in mano una carriera che fino a pochi anni fa lo dipingeva come predestinato. Dopo la fallimentare esperienza semestrale di Firenze, il ragazzo ha evidentemente capito di dover cambiar marcia, anche a livello comportamentale. In tal senso sono state belle le parole del direttore tecnico bianconero Gokhan Inler: "Zaniolo partecipa ad allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose: è un ragazzo molto serio, sta solo aspettando il suo momento per dimostrare quanto vale."