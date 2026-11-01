Dopo il derby, esplode la rabbia della curva dell'Inter: "Neanche le palle di salutare"
Il tifo nerazzurro è esploso dopo la sconfitta col Milan
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 13:44
La sconcertante prestazione dell'Inter nel derby ha avuto uno strascico notturno, con una contestazione da parte della Curva Nord nei confronti della squadra, priva di mordente, convinzione, rabbia e concentrazione in campo, e rea di essersi poi infilata nel tunnel degli spogliatoi al fischio finale senza nemmeno rivolgere un saluto, e le scuse, a chi aveva provato a sostenerla fino all'ultimo. Questo lo striscione della Curva Nord esposto nella notte, con un messaggio durissimo rivolto ai giocatori nerazzurri: "Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare".