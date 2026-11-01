Dopo il derby, esplode la rabbia della curva dell'Inter: "Neanche le palle di salutare"

Il tifo nerazzurro è esploso dopo la sconfitta col Milan

La sconcertante prestazione dell'Inter nel derby ha avuto uno strascico notturno, con una contestazione da parte della Curva Nord nei confronti della squadra, priva di mordente, convinzione, rabbia e concentrazione in campo, e rea di essersi poi infilata nel tunnel degli spogliatoi al fischio finale senza nemmeno rivolgere un saluto, e le scuse, a chi aveva provato a sostenerla fino all'ultimo. Questo lo striscione della Curva Nord esposto nella notte, con un messaggio durissimo rivolto ai giocatori nerazzurri: "Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare".