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Dopo il derby, esplode la rabbia della curva dell'Inter: "Neanche le palle di salutare"

Il tifo nerazzurro è esploso dopo la sconfitta col Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 13:44
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Dopo il derby, esplode la rabbia della curva dell'Inter: "Neanche le palle di salutare" -
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La sconcertante prestazione dell'Inter nel derby ha avuto uno strascico notturno, con una contestazione da parte della Curva Nord nei confronti della squadra, priva di mordente, convinzione, rabbia e concentrazione in campo, e rea di essersi poi infilata nel tunnel degli spogliatoi al fischio finale senza nemmeno rivolgere un saluto, e le scuse, a chi aveva provato a sostenerla fino all'ultimo. Questo lo striscione della Curva Nord esposto nella notte, con un messaggio durissimo rivolto ai giocatori nerazzurri: "Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare".

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