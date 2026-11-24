Dopo il danno anche la beffa, Di Marzio: "Il Como pensa a Zirkzee per sostituire l'infortunato Kean"

Zirkzee potrebbe tornare in Italia

Il Como guarda al mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è anche quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'attaccante olandese, ex Bologna e attualmente al Manchester United, rappresenta una delle possibili soluzioni per il futuro dell'attacco lariano.



Il classe 2001 potrebbe prendere il posto in rosa di Moise Kean, ormai fermo da mesi a causa dei problemi fisici e con tempi di recupero molto lunghi. Una situazione che spinge il Como a valutare eventuali alternative per non farsi trovare impreparato e garantire nuove soluzioni offensive alla squadra.



Zirkzee è un nome che riporta inevitabilmente alla Fiorentina. L'attaccante olandese, cresciuto calcisticamente nel Bayern Monaco, era stato infatti a lungo seguito dal club gigliato, che aveva provato a portarlo a Firenze senza riuscire a concretizzare l'operazione. Alla fine la società viola aveva virato su Beto per rinforzare il reparto offensivo e raccogliere l'eredità dello stesso Kean, passato proprio al Como.



Adesso il nome di Zirkzee torna d'attualità in Serie A, ma questa volta per i piani del club lariano. Una possibile operazione che intreccia nuovamente il destino dell'olandese con quello della Fiorentina, dopo il corteggiamento rimasto senza lieto fine.