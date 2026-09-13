Dopo i disastri enormi fatti con la Fiorentina, adesso Pioli può tornare ad allenare. Sondaggio dal Trabzonspor

Stefano Pioli, ignorato da tutti in estate, adesso ha la possibilità di poter tornare in panchina

Stefano Pioli può tornare in panchina dopo quasi un anno dalla fine dell'esperienza con la Fiorentina che è stata un vero e proprio fallimento. Come raccolto in collaborazione con il collega Resat Can Ozbudak, il Trabzonspor sonda l'ex allenatore di Milan e Al Nassr tra le altre, con i primi contatti esplorativi già avvenuti. I bordeaux-celesti, protagonisti in estate con l'acquisto di Mohamed Salah, sono reduci dal ko contro il Konyaspor nell'ultima giornata di Super Lig, nella quale hanno collezionato 7 punti nelle prime 5 giornate.



Solo due vittorie in questo inizio di stagione per il Trabzonspor, contro Istanbul Basaksehir e Genclerbirlgi in campionato, mentre è arrivato solo un punto in tre partite in trasferta, frutto del pareggio contro il Kasimpasa alla prima giornata e dei ko contro Amed SK e Konyaspor. A queste difficoltà si aggiunge l'eliminazione dall'Europa League, con la pesante sconfitta per 4-0 contro il Ferencvaros, che ha relegato il Trabzonspor in Conference League.