Dopo aver eliminato il Palermo è esplosa l’Aquilani mania: su di lui ci sono Sassuolo, Torino e Parma

Piace anche Aquilani, su cui cresce l'attenzione da parte di diversi club dopo la fantastica stagione con il Catanzaro

A Modena si pensa già al post Sottil, esonerato nelle scorse ore. I primi profili in lista sono D'Angelo, sul quale c'è anche l'Avellino, e Abate, sul quale però potrebbero muoversi anche altre squadre in Serie B o in Serie A.

Piace anche Aquilani, su cui cresce l'attenzione da parte di diversi club dopo la fantastica stagione con il Catanzaro, che è in finale playoff di Serie B. Su di lui ci sono Sassuolo, Torino e Parma, nel caso in cui si decidesse di interrompere il rapporto con Cuesta. Lo scrive Gianluca di Marzio