Dopo Atene la Fiorentina ha interrotto post e trasmissioni sui social, anche i giocatori non pubblicano

Continua il silenzio assordante in casa Fiorentina dopo il triplice fischio di Atene e la delusione per la terza finale persa in 12 mesi, da quel momento lì in poi a parte Vincenzo Italiano che è obbligato anche da accordi con le varie emittenti televisive nessun tesserato della Fiorentina ha rilasciato dichiarazioni. Inoltre la Fiorentina ha interrotto le trasmissioni quotidiane sui canali ufficiali come “Buongiorno Viola Park” e ha smesso anche di postare su Instagram e su i vari social. Lo stesso vale per i calciatori, nessuno si è presentato davanti ai microfoni di Sky nel post partita e nessuno di loro ha pubblicato niente sui social al termine della partita. Sicuramente in questo momento la delusione è tanta in casa Fiorentina ma lo è anche tra i tifosi che tra Firenze e Atene si erano mossi in massa per sostenere la squadra, e forse qualche parolina anche di facciata se la meriterebbero.

AMRABAT TORNA A FIRENZE