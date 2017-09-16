Donadoni arrabbiato: "La Fiorentina non è mai stata pericolosa". Poi se la prende con Di Francesco...

L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha spiegato così la sconfitta di Firenze ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati squadra sempre, giocando bene a livello difensivo. Non siamo stati però intra...

L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha spiegato così la sconfitta di Firenze ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati squadra sempre, giocando bene a livello difensivo. Non siamo stati però intraprendenti quando c'era da attaccare. Nel secondo tempo siamo andati meglio da questo punto di vista. La Fiorentina ha avuto più possesso palla di noi, ma non è mai stata pericolosa. Dobbiamo avere più continuità nell'incontro per fare il salto di qualità. Di Francesco? Non è stato quello che siamo abituati a vedere in fase di proposta. Non è stato benissimo a inizio settimana, forse oggi non avrebbe neanche dovuto giocare se non si fosse fatto male Krejci. Di Francesco sa che può fare di più".