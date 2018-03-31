Don Massimiliano: "Fiorentina diversa dopo scomparsa Astori. Ne verrà fuori un oceano di bene"

Il cappellano della Fiorentina, Don Massimiliano Gabbricci ha parlato ai media presenti al termine della gara di oggi, ricordando Davide Astori: "Ho trovato un clima speciale, nella Fiorentina, dopo c...

Il cappellano della Fiorentina, Don Massimiliano Gabbricci ha parlato ai media presenti al termine della gara di oggi, ricordando Davide Astori: "Ho trovato un clima speciale, nella Fiorentina, dopo che Davide se ne è andato. E' ancora presto, ma da questa scomparsa verrà fuori un oceano di bene, perché ci sono tanti semi che ancora devono germogliare. Davide ci ha lasciato in dote precetti importanti, che non dobbiamo mai dimenticare. Il suo trigesimo? Lo celebreremo entro il mese di aprile. Auguro una buona Pasqua a tutti ed in particolare ai tifosi viola, che sono speciali".