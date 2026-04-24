Domani Verona-Lecce, ma Sammarco non perdona: "Orban non sarà convocato. Gesto lontano dai nostri valori"

Orban escluso per la sfida con il Lecce dopo la rissa con un tifoso: l’allenatore annuncia provvedimenti e lavoro a parte per l’attaccante

Clima teso in casa Verona in vista della sfida salvezza contro il Lecce. Dopo la rissa con un tifoso, Orban non si è allenato con il gruppo per tutta la settimana e non sarà convocato per la gara.

A confermarlo è stato il tecnico Sammarco, che ha preso una posizione netta sulla vicenda:

“Orban non sarà convocato per Lecce, ha fatto un gesto lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte. Nei prossimi giorni capiremo come agire a livello societario”.