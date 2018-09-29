Domani prima di entrare al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” presenti anche i nostri articoli...

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Domani in occasione di Fiorentina-Atalanta, fuori dal Franchi prendi gratuitamente: “I’Tifoso viola” il giornale formato tascabile dove: Simon Pagnini, Leonardo Petri e Gabriele Caldieron di Labarovio...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 16:24
Domani in occasione di Fiorentina-Atalanta, fuori dal Franchi prendi gratuitamente: “I’Tifoso viola” il giornale formato tascabile dove: Simon Pagnini, Leonardo Petri e Gabriele Caldieron di Labaroviola snocciolano articoli prematch. Questa una breve anteprima: