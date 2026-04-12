12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Domani la Fiorentina ha il primo match point salvezza. Andrebbe a +8 a 6 giornate dalla fine

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Domani la Fiorentina ha il primo match point salvezza. Andrebbe a +8 a 6 giornate dalla fine

Andrea Pagni

12 Aprile · 22:17

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 22:17

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ACF Fiorentina

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La Fiorentina domani sera scenderà in campo con la Lazio alle 20:45 al Franchi per la 32esima del campionato di Serie A. I ragazzi di Vanoli andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva cercando di mantenere un imbattibilità in Serie A che dura da 4 partite. Non sarà facile viste le assenze e il delicato momento che stanno vivendo i viola. Prima la prova incolore con il Verona e poi la disfatta a Londra con il Palace, partite su cui incidono le numerose assenze. Quello di domani per i viola è un vero e proprio match point salvezza. In caso di vittoria infatti i viola andrebbero a +8 dalla retrocessione a 6 giornate dalla fine. Il che vorrebbe dire che anche se i viola poi le perdessero tutte Cremonese e Lecce per raggiungere i viola dovrebbero tenere una media di 1,3 punti a partita. Molto più alta di quella di 0,8 punti a partita che stanno tenendo adesso. In ogni caso anche in caso di sconfitta i viola avranno un altra chance per chiudere i conti a Lecce

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