Domani la Fiorentina ha il primo match point salvezza. Andrebbe a +8 a 6 giornate dalla fine

La Fiorentina domani sera scenderà in campo con la Lazio alle 20:45 al Franchi per la 32esima del campionato di Serie A. I ragazzi di Vanoli andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva cercando di mantenere un imbattibilità in Serie A che dura da 4 partite. Non sarà facile viste le assenze e il delicato momento che stanno vivendo i viola. Prima la prova incolore con il Verona e poi la disfatta a Londra con il Palace, partite su cui incidono le numerose assenze. Quello di domani per i viola è un vero e proprio match point salvezza. In caso di vittoria infatti i viola andrebbero a +8 dalla retrocessione a 6 giornate dalla fine. Il che vorrebbe dire che anche se i viola poi le perdessero tutte Cremonese e Lecce per raggiungere i viola dovrebbero tenere una media di 1,3 punti a partita. Molto più alta di quella di 0,8 punti a partita che stanno tenendo adesso. In ogni caso anche in caso di sconfitta i viola avranno un altra chance per chiudere i conti a Lecce