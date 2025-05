Domani la conferenza di fine anno della Fiorentina con Pradè e Ferrari. Parlerà anche Commisso

La stagione della Fiorentina si è conclusa con la vittoria per 3-2 in casa dell’Udinese. Tre punti che hanno permesso al club viola di chiudere la stagione con la qualificazione alla Conference League. E, adesso, è tempo di bilanci. Domani alle ore 18.00, andrà in scena la conferenza stampa di fine anno con il direttore generale, Alessandro Ferrari, e il direttore sportivo, Daniele Pradè. In collegamento, sarà presente anche il Presidente viola, Rocco Commisso. Di seguito la nota: “ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 27 maggio, alle ore 18:00, al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà la conferenza stampa di fine stagione. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Presidente Rocco Commisso, in collegamento, il Direttore Generale Alessandro Ferrari e il Direttore Sportivo Daniele Pradè”.