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Domani alle 12:30 la conferenza stampa di Grosso in vista di Fiorentina-Benevento

Fabio Grosso parlerà domani in vista della prima gara ufficiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 15:29
Domani alle 12:30 la conferenza stampa di Grosso in vista di Fiorentina-Benevento -
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Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani, giovedì 13 agosto, alla vigilia della sfida contro il Benevento, valida per il debutto ufficiale della Fiorentina nella nuova stagione in Coppa Italia.

A comunicarlo è stato lo stesso club viola attraverso una nota diffusa pochi minuti fa: "ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 13 agosto, alle ore 12:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Grosso in vista di Fiorentina – Benevento"

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